A britek betiltanák az "anya" szót a szülőszobán

febr. 8., 2017

A Brit Orvosi Kamara szerint nem szabad a várandós hölgyeket többé „kismamának“ hívni, mert azzal sértik a transzszexuális polgárok jóérzését. Ehelyett a semleges hangzású „állapotos ember” vagy a „terhes személy” használata ajánlott az egészségügyi intézményekben, mert az „mindenki számára elfogadható” - írja a The Telegraph.

Furcsa dolgok történnek Nagy-Britanniában. Van, amikor az ember már nem tud mást mondani, csak azt, hogy WTF, azaz mi vaaaan? Kikerekedett szemekkel nézem a képernyőt és tényleg nem térek magamhoz. Elfogadó és empatikus embernek tartom magam, de mindennek van határa.

A Brit Orvosi Kamara szerint nem szabad a várandós hölgyeket többé „kismamának“ hívni, mert azzal sértik a transzszexuális polgárok jóérzését. Ehelyett a semleges hangzású „állapotos ember”, vagy a „terhes személy” használata kívánatos az egészségügyi intézményekben, mert az „mindenki számára elfogadható” - írta a The Telegraph. Az információ egy belső körlevélből származik, amely a helyes kommunikációt írja elő az orvosok és ápolók számára. Nem szeretnék ugyanis, ha intolerancia alakulna ki a nemüket megváltoztatókkal szemben. Nem túl gyakori, azonban megesik, hogy egyes brit „férfiak“ - olyan biológiai nők, akik férfivá anyakönyveztették át magukat - spermadonor segítségével teherbe esnek, hogy „apukává“ válhassanak. Mindez azonban nem elég, az „anya, várandós anyuka, édesanya vagy nevelőanya“ kifejezéseket teljes mértékben ki kell szorítani a brit egészségügyből, mert használatuk önmagában ’kirekesztő’ és ’elavult’".

A kamara szerint „a biológiai férfi vagy nő” kifejezés is sértő, helyette az „alárendelt nemként“ kell utalni a születési adottságból fakadó nemi állapotra: „Bár a terhes emberek többsége magát nőként határozza meg, nem lehetünk kirekesztőek azokkal a transzszexuális férfiakkal sem (biológiailag nő, de identitásában férfi), akik jobban örülnének, ha 'állapotos személyként', nem pedig 'várandós anyukaként' utalnánk rájuk.” Ezen kívül nem szabad használni a Mr., Mrs., Miss, Prof., illetve Dr. előtagot sem. Philip Davies jobboldali képviselő „totál nevetségesnek“ és abszurdnak nevezte az útmutatót és visszakérdezett, hogy milyen világ az, ahol már egy állapotos nőt nem hívhatunk anyának. Tényleg, milyen világ ez?

A szülőszobába is bepofátlankodik az őrület?

Édesanyák véleményét kértük ki az esettel kapcsolatban. Szerettük volna azt is megtudni, hogy nekik mit jelent az „anya” szó.

„Az ’anya, várandós anya, édesanya vagy nevelőanya’ kifejezések kiszorításáról, hogy valami egészen furcsa negatív félreértelmezése az anyaság állapotának. Persze sokféleképpen lehet mondani, hangsúlyozni az ’anya’ szót. Nem véletlen az, hogy ha valakit nagyon meg akarnak bántani, akkor is az anyját emlegetik. Az édesanya szó mindazonáltal szerintem az egyik legszebb magyar szavunk, boldogságot, szeretetet, kötődést, törődést, gondoskodást jelent számomra” – mondta lapunknak egy hároméves kislány édesanyja.

„Nem értem, mitől lenne kirekesztő az anya, várandós anyuka, édesanya stb. kifejezés a szülés, várandósság kapcsán. Képes szülni más a nőkön kívül? Mégis kit rekesztünk ki, miből, mivel, miért, ha az említett szavakat használjuk? Nem értem. (Már a ’terhes’ szót sem tartom alkalmasnak erre az állapotra. Mintha valami nem kívánt súlyt cipelne valaki. Az állapotos vagy várandós kifejezést tartom megfelelőnek.) Szerintem elvárható minimum az ’anya’ szó használata a várandóssággal összefüggésben. S kinek tenne jót, ha az állapotos anya csak ’terhes/állapotos személy’ lenne a rendszerben? Csak még jobban elidegenítené saját magától az anyát a rendszer ilyen működése. Holott a kórházi körülmények (beleértve a szülést megelőző vizsgálatokat) már így is meglehetősen személytelenné teszik a szülést, aminek nagyon is bensőséges, személyes élménynek kellene lennie” – vélekedett egy 9 éves kisfiú anyukája.

„Mélységesen felháborít, hogy valamilyen tévesen értelmezett megfelelési kényszer (kinek, minek?) vagy túllihegett politikai korrektség jegyében már a szülőszobába is bepofátlankodik az őrület. Mi másnak hívhatnánk egy nőt, aki gyermeket vár, mint kismamának? Ha tetszik a különböző szexuális kisebbségeknek, ha nem, gyermeket egyelőre nő tud szülni, aki a várandósság idején igenis kismama, nem pedig 'terhes személy'. A normalitás határán most túlszaladó kisebbség azért kisebbség, mert - szerencsére - ők vannak kevesebben a józan (és csendes) többséghez képest. Naponta próbálnak meg lenyomni a torkunkon mindenféle hajmeresztő törekvést önmagukat elfogadni képtelen egyének, mozgalmak, persze szigorúan a tolerancia jegyében, de ideje megálljt parancsolni a minden hagyományt és a természet rendjét is tagadó hangoskodásnak” – hangsúlyozta egy 11 éves kisfiú édesanyja.

Egyes szülő, kettes szülő

Nem ez az első eset. Még 2011-ben jelentette be az amerikai külügyminisztérium, hogy az útleveleken lecserélik az édesanya, illetve édesapa kifejezéseket, és helyettük semlegesnek minősített megjelölést kell majd használni. Az édesanya és az édesapa „megjelöléseket” ezentúl nem használják, helyette az „egyes számú szülő” és „kettes számú szülő” elnevezéseknek kell bekerülnie a dokumentumba. Brenda Sprague, a külügyminisztérium útlevélügyekért felelős államtitkár-helyettese a Fox Televíziónak adott interjújában azzal „érvelt”: „Az édesanya és az édesapa megnevezés régi forma, ezt helyettesítjük most egyes szülő és kettes szülő kifejezéssel.”

A minisztérium internetes oldalán nyilvánosságra hozott közlemény szerint „ez az előrelépés annak érdekében történt, hogy nemileg semleges leírást biztosítsunk egy gyermek szüleiről, és ezzel elismerjük a különböző típusú családok létét".

A svédországi Egalia (Egyenlőség) óvodában pl. nincsenek „kisfiúk” vagy „kislányok”, csak „barátok”. Az átgondolt megszólításokban is megnyilvánuló svéd kezdeményezés a nemi sztereotípiáktól mentes nevelésre irányul.

„A társadalom elvárja, hogy a lányok legyenek lányosak, kedvesek és csinosak, a fiúk pedig férfiasak, kemények és extrovertáltak. Az Egalia fantasztikus lehetőséget nyújt nekik arra, hogy olyanok legyenek, amilyenek akarnak” - számolt be róla Jenny Johnsson, az óvoda 31 éves pedagógusa.